Rheinische Post: Zweifelhafte Blockade

Düsseldorf (ots) - Kommentar von Birgit MarschallDie SPD verhindert einen Gesetzentwurf, mit dem FinanzministerSchäuble das Kindergeld für Kinder halbieren wollte, deren Eltern inDeutschland leben, ihre Kinder aber im EU-Ausland zurückgelassenhaben. Ob das wahlstrategisch klug war, ist zu bezweifeln. Denn dieMehrheit der Bundesbürger wird Schäuble recht geben. Nicht, weildurch die Kürzungen fast 160 Millionen Euro eingespart werdenkönnten. Vielmehr kann das hohe Kindergeld in Deutschland für mancheOsteuropäer ein Anreiz sein, nur deshalb in Deutschland einenWohnsitz anzumelden. Wer den Versuch, so etwas zu verhindern,blockiert, erntet bei den Wählern Minuspunkte. Andererseits warSchäubles Gesetzentwurf auch nicht mehr als ein Wahlkampfmanöver.Denn das Gesetz kann gar nicht umgesetzt werden, weil es dem EU-Rechtwiderspricht. Hier haben auch die SPD und ihre Arbeitsministerineinen Punkt gemacht - den Bürger dürfte das allerdings wenigerinteressieren. In der Sache wäre die Kindergeldanpassung an diegeringeren Lebenshaltungskosten in anderen EU-Ländern richtig.