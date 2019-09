Rheinische Post: Zweifel an Vergabepraxis für Hambach-Gutachten

Düsseldorf (ots) - Über die direkte Vergabe des Gutachtens zurRäumung des Hambacher Forsts an die Kanzlei Baumeister hat es imnordrhein-westfälischen Innenministerium zunächst unterschiedlicheAuffassungen gegeben. Das geht aus internen Akten des Ministeriumshervor, über die die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Samstag)berichtet. In einer handschriftlichen Gesprächsnotiz vom 5. Juli 2018heißt es demnach zur geplanten Vergabe des Gutachtens: "DasRegelverfahren ist eine freihändige Vergabe unter Aufforderung vonmindestens drei Bietern." Aus den Akten zum Hambacher Forst, die dieLandesregierung zeitweise öffentlich gemacht hatte, geht weiterhinhervor, dass intern heftig gerungen wurde, um die Direktvergabe andie Kanzlei Baumeister zu ermöglichen. In der internen E-Mail einesMitarbeiters heißt es nach dem Bericht der Zeitung: "Aus meiner Sichtergeben sich keine zwingenden Gründe daraus für eine Alleinstellungder Kanzlei Baumeister dergestalt, dass nur diese aus fachlichenGründen in der Lage wäre, das zu beauftragende Gutachten zuerstellen." Innen- und Bauministerium teilten dazu auf Anfrage mit,es handele sich hierbei um einen üblichen Austausch zwischen den ansolchen Vorgängen beteiligten Stellen eines Ministeriums, nämlich derBeschaffungs- sowie der Vergabestelle.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell