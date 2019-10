Rheinische Post: Zwei Drittel der Altenpflegehelfer liegen laut Bundesagentur unter Niedriglohnschwelle

Düsseldorf (ots) - Mehr als 60 Prozent oder knapp zwei Drittel dervollzeitbeschäftigten Altenpflegehelfer in Deutschland liegen unterder so genannten Niedriglohnschwelle von 2203 Euro brutto im Monat.Das geht aus einer Daten-Sonderauswertung der Bundesagentur fürArbeit (BA) für die Linksfraktion im Bundestag hervor, die derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag) vorliegt. Demnacherzielten im vergangenen Jahr auch 14,1 Prozent dervollzeitbeschäftigten Altenpflege-Fachkräfte nur Gehälter unterhalbder Niedriglohnschwelle. Nach der EU-Definition liegt diese Schwellebei 60 Prozent des durchschnittlichen Bruttomonatseinkommens. DasBundesarbeitsministerium hatte die Schwelle unlängst mit 2203 Eurobrutto pro Monat für das vergangene Jahr angegeben. Den BA-Datenzufolge ist der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten imAltenpflegebereich bei Vollzeitkräften insgesamt von 37,2 Prozent imJahr 2012 auf 30,1 Prozent im vergangenen Jahr gesunken. In absolutenZahlen stagnierte die Zahl aber bei 60.000 Pflegekräften. Vor allembei den Pflegehelfern ging der Anteil derer, die unterhalb derNiedriglohnschwelle liegen, seit 2012 nur geringfügig zurück."Jahrelang wurden Niedriglöhne und schlechte Arbeitsbedingungen inder Pflege stillschweigend hingenommen", sagte Linken-PolitikerinSusanne Ferschl. Insgesamt arbeiten in der Altenpflege inDeutschland rund 1,1 Millionen Menschen. Davon sind nur gut 200.000in Vollzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die hoheTeilzeitquote und die geringen Gehälter in der Alten- undKrankenpflege sind ein Grund für die zunehmende Personalnot in demSektor. Um die Löhne in der Altenpflege zu verbessern, soll an diesemDonnerstag im Bundestag das so genannte Pflegelöhne-Gesetzbeschlossen werden.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell