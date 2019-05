Rheinische Post: Zwangsprostitution wirksamer bekämpfen

Düsseldorf (ots) - von Kirsten BialdigaEin neues Bundesgesetz, das seinen Namen nicht verdient: DasProstituiertenschutzgesetz schützt die Prostituierten nicht. Vielmehrverschlimmert es ihre Situation oft sogar. Ein Bericht derLandesregierung kommt zu dem Ergebnis, dass in NRW nur jede sechsteder Anmeldepflicht nachkommt. Nachtclubs schließen, viele Frauen sindFreiern und Menschenhändlern damit noch schutzloser ausgeliefert alszuvor. Der dem Gesetz zugrunde liegende Gedanke, mehr für den Schutzder Prostituierten zu tun, ist ja richtig. Dass nicht einmal bekanntist, wie viele in Deutschland arbeiten, spricht für sich. Nur gehtdas Gesetz an der Wirklichkeit komplett vorbei: Wer ohne Wissenseiner Familie als Prostituierte arbeitet, wird durch einenBerufsausweis mit Passfoto eben leicht erpressbar. Auch deshalbhatten Experten frühzeitig vor dem Gesetz gewarnt.Wer die Frauen wirklich schützen will, muss viel konsequentergegen die weit verbreiteten mafiösen Strukturen in dem Gewerbevorgehen. Gegen Menschenhändler etwa, die junge Mädchen ködern und inDeutschland als Zwangsprostituierte unter erbärmlichen Bedingungenfür sich arbeiten lassen. Und der muss Freiern klar machen, dass siediese Ausbeutung erst möglich machen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell