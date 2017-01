Rheinische Post: Zermürbender Prozess Kommentar Von Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf (ots) - Der erste Prozesstag im Fall des im Mai in Bonngetöteten Niklas hatte gerade erst begonnen, da war er auch schonwieder zu Ende. Nach rund 20 Minuten beendete der Vorsitzende Richterdie Sitzung. Die Erkenntnis: Es wird ein verdammt zähes Verfahren.Alles läuft auf einen zermürbenden Indizienprozess hinaus, der sichviele Wochen hinziehen wird. Es gibt keine Geständnisse. DerHauptbeschuldigte streitet die Tatvorwürfe vehement ab, obwohl dieStaatsanwaltschaft sicher davon ausgeht, dass er es gewesen ist. Aberkonkrete Beweise fehlen der Anklagebehörde bislang. Sie stützt ihreAnklage vielmehr auf Indizien und einen Belastungszeugen, der denHauptverdächtigen am Tatort gesehen haben will. Die Verteidigung hältdas alles für viel zu dünn. Es wird also - wie so oft vor Gericht -gestritten und bestritten. Das muss schlimm sein für die Angehörigenvon Niklas, die den Prozess hautnah mitverfolgen. Für sie geht es umdie Wahrheit, nicht um juristische Winkelzüge. Sie wollen in ersterLinie wissen, warum Niklas sterben musste.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell