Rheinische Post: In der Zange

Düsseldorf (ots) - von Kristina DunzAnnegret Kramp-Karrenbauer wird von ihrer Partei in die Zangegenommen. Die Konservativen sind beglückt, wie stark sich MerkelsFavoritin ihnen zugewandt hat. Und Anhänger der Mitte sind deshalbenttäuscht. Sie sehen sich in ihren Warnungen bestätigt: Wahlengewinnt man in der Mitte, und die Volkspartei, die diese nichtpflegt, könnte dafür bezahlen müssen: mit schlechten Umfragewertenund Wahlergebnissen. Während die Zustimmung für Kramp-Karrenbauer unddie CDU weit von den eigenen Zielen ist, erfreut sich KanzlerinMerkel wieder wachsender Beliebtheit. Dennoch werden Spekulationenangeheizt, es könnte nach der Europawahl zum Machtwechsel kommen,wenn Union und SPD Verluste einfahren. Aber warum sollteKramp-Karrenbauer dafür Kanzlerin werden, dass die Union Federnlässt? Und die Annahme, die Wähler würden belohnen, dass dieBundesregierung auseinanderfliegt, ist reichlich naiv. Die Wählerhaben das Theater um die jüngste Regierungsbildung noch gut inErinnerung. Besser wäre, die Koalition arbeitet ihren Vertrag ab. Dasschafft mehr Vertrauen als der Bruch einer Regierung.