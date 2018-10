Rheinische Post: Zahl türkischer Asylbewerber wieder auf hohem Niveau

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der in Deutschland asylsuchendentürkischen Staatsangehörigen hat wieder ein hohes Niveau erreicht.Nach einem Höchststand im Oktober 2017 mit gut 1000 Neuzugängen undeiner danach deutlich sinkenden Zahl pro Monat wurden im Juli wiederknapp 1300 und im August 1120 türkische Asylsuchende registriert. Dasgeht aus der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) vorliegendenAngaben der Bundesregierung auf Fragen der Linken hervor. Insgesamtwurden von Januar bis August Asylgesuche von 3248 Türken registriert.Fast der Hälfte von ihnen werde ein Schutzstatus zugewiesen, waseinmal mehr unterstreiche, "dass Rechtsstaat und Demokratie in derTürkei in Trümmern liegen", sagte die LinksfraktionsvizevorsitzendeSevim Dagdelen. Wer vor diesem Hintergrund einer Normalisierung derdeutsch-türkischen Beziehungen mit Präsident Recep Tayyip Erdogan dasWort rede, handele politisch verantwortungslos und verrate diedemokratische Opposition in der Türkei. Die Schutzquote sei seit denRepressalien der Erdogan-Regierung nach dem Umsturzversuch in derTürkei 2016 deutlich gestiegen. Die Bundesregierung müsse aufein Ende der EU-Beitrittsverhandlungen und ein klares Nein zurErweiterung der Zollunion drängen und Rüstungsexporte in die Türkeistoppen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell