Rheinische Post: Zahl der Senioren in Grundsicherung um 44 Prozent gestiegen

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Senioren in Grundsicherung ist von2006 bis 2016 um 44 Prozent von damals 364.500 auf 525.600 im Jahr2016 gestiegen. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung aufAnfrage der Linksfraktion hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Freitagausgabe) vorliegt. Altersarmut ist vorallem weiblich: Den Zahlen des Bundesarbeitsministeriums zufolgebekamen insgesamt 308.726 Frauen und 216.869 Männer die Leistung.Einen überproportional starken Anstieg gab es bei Ausländern. In denvergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Fälle um 76 Prozent - von74.200 Empfängern 2006 auf 130.300 im vergangenen Jahr. Somit hatte2016 rund ein Viertel der Grundsicherungsempfänger keinen deutschenPass. "Niedrige Löhne, prekäre Beschäftigung und die Zerstörung dergesetzlichen Rentenformel sind politisch organisierte Altersarmut",kritisierte die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen. Altersarmut seiinsbesondere für überdurchschnittlich viele Migranten bittereRealität. Das müsse aufhören. "Deshalb fordern wir höhere Löhne undeinen gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro die Stunde", sagteDagdelen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell