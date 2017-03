Rheinische Post: Zahl der Salafisten in Deutschland steigt auf über 10.000

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der vom Verfassungsschutzregistrierten Salafisten in Deutschland hat die Schallmauer von10.000 durchbrochen. Das berichtet die in Düsseldorf erscheinende"Rheinische Post" (Samstagausgabe) unter Berufung auf das Bundesamtfür Verfassungsschutz in Köln. Den Salafismus bezeichnen dieSicherheitsbehörden als zurzeit dynamischste islamistische Bewegung.Zu Beginn der Zählung im Jahr 2011 ging der Verfassungsschutz nochvon 3800 Salafisten aus, im Jahr 2015 verzeichnete er bereits 8350.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell