Rheinische Post: Zahl der Minijobs in Privathaushalten in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestiegen

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Minijobs in Privathaushalten ist in denvergangenen zehn Jahren kontinuierlich angestiegen. Das geht aus einerDatenreihe der Minijob-Zentrale hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag) vorliegt. Waren Ende 2008 nur 173.165 Menschen in privaten Haushaltengeringfügig beschäftigt, sind es Stand Dezember 2018 insgesamt 306.873. Bis Juni2019 stieg die Zahl auf 307.488. Im Vergleich zum Vorjahresmonat entsprach diesallerdings einem leichten Rückgang von einem Prozent. Im gewerblichen Bereichist die Zahl der Mini-Jobber ungleich größer, aber seit mehr als zehn Jahrenfast konstant. Ende 2008 waren rund 6,7 Millionen Männer und Frauen geringfügigbeschäftigt. Heute sind es Stand Juni ebenfalls 6,7 Millionen. Im vergangenenQuartal war die Zahl allerdings auch auf diesem Sektor im Vergleich zum Vorjahrleicht rückläufig.