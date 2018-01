Rheinische Post: Zahl der Familiennachzügler ist laut Bundesregierung 2017 deutlich gesunken

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Angehörigen von Ausländern ausDrittstaaten, die im Wege des Familiennachzugs nach Deutschlandgekommen sind, ist 2017 gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken. Dasgeht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage derFDP-Fraktion hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Donnerstagausgabe) vorliegt. Demnach reisten zwischen Januarund Ende November 2017 knapp 85.000 Familienangehörige vonFlüchtlingen und Migranten ein, davon 36.100 Kinder. Im Jahr 2016waren es dagegen noch rund 114.500 Personen, davon 46.600 Kinder.2015 kamen der Antwort zufolge knapp 90.000 Personen im Wege desFamiliennachzugs. Die Zahl der Visumsanträge zum Familiennachzug seinicht stark angestiegen. Zwischen Januar und Ende September 2017wurden der Antwort zufolge knapp 104.000 Visumsanträge fürFamilienangehörige gestellt, im gesamten Vorjahr waren es 115.000.Stark rückläufig sei die Zahl der staatlich geförderten freiwilligenAusreisen. Sie sank im Jahr 2017 auf knapp 30.000, während 2016insgesamt rund 54.000 Migranten Deutschland freiwillig verlassenhaben, weil sie finanzielle Unterstützung erhielten. Zum Stichtag 30.November 2017 hielten sich der Regierung zufolge insgesamt 229.443ausreisepflichtige Personen in Deutschland auf. "Die Bundesregierunghat bisher keine Schätzungen zur Zahl der Personen vorgenommen, diesich ohne Aufenthaltstitel oder Duldung und ohne Kenntnis derBehörden im Bundesgebiet aufhalten", heißt es überdies in derAntwort. Dazu sagte FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae: "Die Antwortder Bundesregierung offenbart, dass sie auch im Jahr 2018 noch nichtin der Lage ist, hinreichend konkrete Zahlen über Familiennachzug,minderjährige Flüchtlinge und Illegale vorzulegen."KontextDie Zahlen geben den Familiennachzug bei allenDrittstaatsangehörigen wieder, so das Bundesinnenministerium inseiner Antwort. Sie beschränkten sich damit nicht nur auf denFamiliennachzug zu anerkannten Flüchtlingen und subsidiärSchutzberechtigten. Eine differenziertere Auswertung anhand desAusländerzentralregisters sei nicht möglich, heißt es zur Begründungin dem Papier.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell