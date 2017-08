Rheinische Post: Zahl der Aufstocker trotz Mindestlohn nur gering gesunken

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Menschen, die trotz eines JobsHartz IV beziehen, ist seit 2013 um rund 138.000 von 1,3 auf knapp1,2 Millionen gesunken. Dies geht aus einer Statistik derBundesagentur für Arbeit hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) vorliegt. Auch der Anteil derHartz-IV-Bezieher an den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist imgleichen Zeitraum zurückgegangen: Machten die sogenannten Aufstocker2013 noch 30 Prozent aus, so waren es im April des laufenden Jahresnur noch 26 Prozent. Die Bundesagentur für Arbeit führt den Rückgangauf die gute Konjunktur zurück, die Einführung des Mindestlohns machesich indes kaum bemerkbar. "Wenn der Arbeitsmarkt gut läuft, kommendiejenigen schneller an existenzsichernde Stellen, die zumindestbereits geringfügig beschäftigt sind", sagte eine Sprecherin.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell