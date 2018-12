Rheinische Post: Zahl der Arbeitsunfälle von Pflegekräften stark gestiegen

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der gemeldeten Arbeitsunfälle vonBeschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen ist in den zehnJahren zwischen 2007 und 2017 drastisch um knapp 50 Prozentgestiegen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf einekleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Dienstag) vorliegt. Demnach verzeichnete dieBerufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, die imdem Sektor der Unfallversicherungsträger für Angestellte ist, einenAnstieg von 74.321 auf 111.432 Arbeits- und Wegeunfälle in demZehn-Jahres-Zeitraum bis 2017. Insgesamt ist die Zahl dermeldepflichtigen Arbeitsunfälle der Antwort zufolge seit 2007 um 5,5Prozent auf gut eine Million im vergangenen Jahr gesunken. Gründe fürden Zuwachs an Arbeitsunfällen im Gesundheits- und Pflegebereichdürften zum einen der Beschäftigungszuwachs in dem Zeitraum sein. Zumanderen berichten Beschäftigte in Krankenhäusern undPflegeeinrichtungen immer wieder über Personalknappheit, Zeitnot,Überforderung, Stress und hohe Krankenstände. Auch dies dürfte mehrArbeitsunfälle verursacht haben. Betroffen sind vor allem Frauen, dieden überwiegenden Teil der Beschäftigten im Gesundheits- undPflegesektor stellen. Im Gesundheitssektor stiegen dieEntschädigungsleistungen der Unfallversicherungen um 80 Prozent, wieaus der Antwort hervorgeht. "Die Beschäftigten in Gesundheit undPflege - viele davon Frauen - leisten enorm wichtige Arbeit. Dass eshier offensichtlich mit dem Arbeitsschutz hapert, ist nicht zufassen", sagte Linken-Politikerin Jutta Krellmann.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell