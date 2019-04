Rheinische Post: Yann Sommer: Borussia-Profis haben wegen Heckings Aus kein schlechtes Gewissen

Düsseldorf (ots) - Borussia Mönchengladbachs Torhüter Yann Sommerkann bei sich und seinen Mitspielern keine Schuldgefühle wegen dervorzeitigen Trennung von Trainer Dieter Hecking entdecken. "Nein, alsMannschaft macht man sich nicht diese Gedanken, wir waren einfachenttäuscht, wie wir die letzten Wochen gespielt haben. Dass wir zuwenig Punkte geholt haben und zu wenig aus den Spielen herausgeholthaben, was unsere Leistung angeht", sagte der Schweizer derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Man hat zweieinhalb Jahrezusammengearbeitet, und es wäre ja komisch, wenn das einfach sospurlos an einem vorbeigehen würde. Ein schlechtes Gewissen hat manaber nicht." Schließlich habe Sportdirektor Max Eberl betont, "dasses nichts mit der aktuellen Situation zu tun hatte", sagte Sommer.Über den künftigen Trainer Marco Rose will Sommer nach eigenenAngaben noch nicht allzu sehr nachdenken: "Das macht auch keinenSinn. Wir brauchen zu viel Energie für den Moment, als dass wir anandere Dinge denken könnten. Klar wird da viel Neues kommen, klarwird da ein Umbruch stattfinden, aber das ist im Fußball immer so,und das werden wir dann miterleben, wenn er kommt. Natürlichinteressiert es uns, wer der neue Cheftrainer ist, aber für denMoment spielt das keine Rolle."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell