Rheinische Post: Wulf Bernotat gestorben

Düsseldorf (ots) - Der ehemalige Eon-Chef Wulf Bernotat ist amWochenende gestorben. Das erfuhr die in Düsseldorf erscheinende"Rheinische Post" (Dienstagausgabe) von mehreren gut informiertenQuellen in seinem Umfeld. Am Samstag hatte der WohnungsbaukonzernVonovia bereits erklärt, Bernotat gebe sein Amt alsAufsichtsratsvorsitzender aus gesundheitlichen Gründen auf. An demTag hatte man ihm noch gesundheitlich "alles Gute" gewünscht.Bernotat war 68 Jahre alt geworden. Er starb nach Informationenunserer Redaktion an Krebs. Er hatte zwei Kinder. Bernotat war von2003 bis 2010 Vorstandsvorsitzender von Eon. Von 1998 bis 2003leitete der promovierte Jurist den Mülheimer Handelskonzern Stinnes,den er an die Börse brachte. Stinnes gehörte damals zu Eonbeziehungsweise zum Vorgängerkonzern Veba. Vor Stinnes arbeiteteBernotat für Veba Öl und den Shell-Konzern, für den er unter anderemin Hamburg, London und Lissabon tätig war. Bernotat war auchAufsichtsrat der Deutschen Telekom und von Bertelsmann.