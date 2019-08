Rheinische Post: Im Würgegriff des Fachkräftemangels Kommentar Von Maximilian Plück

Düsseldorf (ots) - Wer derzeit aufmerksam dieWirtschaftsberichterstattung verfolgt, dem muss schwindelig werden.Die Konzerne setzen massiv den Rotstift an. Thyssenkrupp, Bayer,Deutsche Bank, Siemens - sie alle streichen tausende Stellen. DieKrise der Automobilindustrie, ein irrlichternder US-Präsident undnicht zuletzt der drohende No-Deal-Brexit drücken auf diekonjunkturelle Stimmung. Hinzu kommen bei manchem hausgemachteProbleme. Für die betroffenen Beschäftigten ist das ein schwererSchlag. Allerdings sind die Chancen für sie am Arbeitsmarkt so gutwie nie. Fachkräfte werden händeringend gesucht. Lenkt man den Blickweg von den Großkonzernen hin zum Handwerk oder zu den sozialenBerufen, dann wird dies offensichtlich: 200 Tage muss einSanitärbetrieb im Schnitt warten, ehe eine Stelle neu besetzt ist.Bei den Pflegeheimen sieht es nicht besser aus. Deutschland befindetsich endgültig im Würgegriff des Fachkräftemangels. Es sind mehrereFaktoren, die dort zusammenkommen. So macht sich beispielsweise derdemografische Wandel immer stärker bemerkbar. Während diegeburtenstarken Jahrgänge aus dem Arbeitsleben ausscheiden, rücken zuwenig Jüngere nach. Und die drängen dann noch zunehmend an dieHochschulen. Verschärft wird die Situation dadurch, dass sich somancher Betrieb in der Vergangenheit in Sachen Ausbildung einenschlanken Fuß gemacht hat. Und in der Pflegebranche, wo hochengagierte Menschen ausbrennen, weil sie allein die Arbeit machenmüssen, für die eigentlich drei oder vier Kollegen vonnöten wären,ist jahrelang nichts passiert. Der jüngst verkündete AktionsplanPflege ist ein Anfang. Mangelberufe müssen sich jetzt attraktivermachen. Sowohl was die Bezahlung angeht als auch dieArbeitsbedingungen.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell