Rheinische Post: Wohngipfel: Gemeindebund fordert mehr Schnellbahn-Anbindungen fürs Land

Düsseldorf (ots) - Der Hauptgeschäftsführer des Städte- undGemeindebundes, Gerd Landsberg, hat vor dem Wohngipfel derBundesregierung eine bessere Schnellbahn-Anbindung ländlicher Räumegefordert. "Wir sollten abgelegene Gebiete mit Schnellbahnenerschließen, so dass die Menschen auch dort preiswert und gut wohnenkönnen", sagte Landsberg der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Freitag). In ländlichen Gebieten stünden mehr als zwei MillionenWohnungen leer. "Schnellbahnen können, wie die Praxis zeigt,Ballungsräume entlasten", so Landsberg. Beispielhaft sei dieKreisstadt Siegburg bei Bonn, von der aus Arbeitnehmer im ICE in 45Minuten zur Arbeit nach Frankfurt am Main kämen. Landsberg fordertezudem eine bundesweit zugelassene "Serienbauweise" für neue Häuser."Bisher muss jeder gleichartige Bau in jedem Bundesland erneutgenehmigt werden. Das kostet Zeit und Geld", sagte Landsberg.