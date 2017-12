Rheinische Post: Wirtschaftsweiser Schmidt: Fahrverbote in Innenstädten haben nur begrenzte Wirkung

Düsseldorf (ots) - Der Wirtschaftsweise Christoph Schmidt siehtabgasbedingte Fahrverbote in Innenstädten als ein begrenztes Problem."Gerade kleine und mittlere Unternehmen mögen zwar von einem solchenFahrverbot härter getroffen werden. Doch die gesamtwirtschaftlichenAuswirkungen solcher Einzelmaßnahmen dürften wohl eher gering sein",sagte Schmidt der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Samstagausgabe). Was die beispielsweise von VW-Chef Matthias Müllerins Gespräch gebrachte stärkere Förderung des Kaufs von Elektroautosangeht, sagte Schmidt: "Die alleinige Subventionierung derElektromobilität halte ich für keine gute Lösung." Nötig sei ein"einheitlicher Preis für Treibhausgas-Emissionen".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell