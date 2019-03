Rheinische Post: Wirtschaftsminister Altmaier fordert Sozialabgaben-Bremse im Grundgesetz

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Nach dem Vorbild der Schuldenbremse hatWirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auch eine Bremse fürSozialabgaben im Grundgesetz gefordert. "Wir sollten im Grundgesetzfestschreiben, dass die Beiträge für alle Sozialversicherungeninsgesamt nicht über 40 Prozent steigen dürfen", sagte Altmaier derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Ähnlich wie wir auch eineSchuldenbremse in der Verfassung haben." Dann könnten sichUnternehmer darauf verlassen, dass die Sozialabgaben für siebezahlbar blieben, wenn sie neue Arbeitsplätze schafften, sagteAltmaier. Die Erfahrung lehre, wenn die Sozialabgaben länger über 40Prozent stiegen, stelle sich der Effekt ein, dass die Zahl derArbeitsplätze sinke und unter dem Strich weniger Geld in dieSozialkassen fließe. "Das müssen wir vermeiden", sagte derWirtschaftsminister, der sich "enorm beunruhigt" über "die Inflationder Ausgabewünsche der SPD" zeigte. Altmaier verwies auf die Reformender Ära von Gerhard Schröder und betonte, dass seitdem dieSozialabgaben unter 40 Prozent lägen. "Diese Stabilität halte ich fürgefährdet, wenn wir reihenweise ungedeckte Schecks ausstellen, diedann unsere Kinder und Enkelkinder einlösen müssen. Geschäftezulasten Dritter sind nie gut, weder in der Umwelt noch im Haushalt."