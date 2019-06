Rheinische Post: Wirtschafts- und Arbeitnehmerflügel der CDU stellen sich hinter Kramp-Karrenbauer

Düsseldorf (ots) - Die Vorsitzenden des Wirtschafts- undArbeitnehmerflügels der CDU, Carsten Linnemann und Karl-JosefLaumann, haben der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer denRücken gestärkt und lehnen eine frühzeitige Nominierung desKanzlerkandidaten ab. "Die Kritik an der Parteivorsitzenden istunfair", sagte Linnemann der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag). Die Kanzlerkandidatenfrage müsse und solle man erstbeantworten, wenn Wahlen bevorstehen. "Nicht jetzt. Die SPD zeigteindrucksvoll was passiert, wenn Personal- statt Sachfragen imMittelpunkt stehen: Die Marginalisierung einer großen Volkspartei",mahnte Linnemann. Der Chef der Mittelstands- undWirtschaftsvereinigung von CDU und CSU fügte hinzu, Kramp-Karrenbauermüsse in wenigen Monaten aufholen, was jahrelang versäumt wurde: derCDU ein eigenes klares inhaltliches Profil zu geben. Es werde keineinfacher Weg, weil die Zeit dränge. "Frau Kramp-Karrenbauer machtdas sehr gut, sie bindet die verschiedenen Teile der Partei ein undlässt unterschiedliche Positionen zu, damit wir dann gemeinsam zurbesten Lösung finden", so Linnemann. Auch Karl-Josef Laumann, Chefder christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), stellt sichhinter die CDU-Vorsitzende. "Annegret Kramp-Karrenbauer macht allesin allem einen klasse Job." Sie habe die Führung der CDU in einernicht ganz einfachen Situation übernommen und sorge dafür, dass sichalle Flügel der Partei ausreichend wahr- und mitgenommen fühlten."Ich bin sowohl als Präsidiumsmitglied als auch als CDA-Chef sehrzufrieden", sagte Laumann.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell