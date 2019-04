Rheinische Post: Wildtiere haben im Zirkus nichts verloren

Düsseldorf (ots) - Von Kirsten BialdigaWildtiere im Zirkus sind ein Anachronismus. Sie stehen für daslängst überholte und lange missverstandene Konzept, dass derMensch sich die Erde und damit auch die Tierwelt untertanmache. Die Zuschauer sollen sich daran ergötzen, wie Elefanten, Tigeroder Kamele auf des Menschen Kommando dieses oder jenes Kunststückvorführen - nicht selten erzwungen durch jahrelangen Drill.Häufige Transporte, beengte Käfige oder auch unzureichendetierärztliche Versorgung lassen kaum einen anderen Schluss zu, alsdass es sich um fortgesetzte Tierquälerei handelt. Befürworter derDressur-Nummern verweisen zwar gern darauf, dass diese Tiere einewertvolle Aufgabe erfüllen, indem sie die Menschen, insbesondere auchKinder, mit Wildtieren in Kontakt bringen. Nur so könnten diese einVerhältnis zu Tieren entwickeln, die größtenteils vom Aussterbenbedroht sind. Und sich später bestenfalls sogar für solche Tierarteneinsetzen.Dafür aber braucht es keine Tiere im Zirkus. Diese Rolle könnenZoos viel besser erfüllen, weil sie für artgerechtere Haltung sorgenkönnen. Und weil sie mit Zucht-Erfolgen auch zum Erhalt vieler Rassenbeitragen. Wildtiere in Zirkussen aber sollte Ministerin JuliaKlöckner schleunigst verbieten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell