Düsseldorf (ots) - Die Werte Union, eine konservative Gruppe vonCDU und CSU, will enttäuschte Anhänger mit scharf formulierten Thesenzur Migrations- und Sozialpolitik zurückgewinnen und gemeinsam mitihnen eine Kursänderung der Schwesterparteien erwirken. "Mitglieder,die wegen des Linkskurses von Kanzlerin Angela Merkel ausgetretensind, wollen wir mit einem Rückkehrer-Programm direkt ansprechen. Wirrufen ihnen zu: Kommt zurück zur Union. Gemeinsam können wir diePolitik der Partei von innen verändern", sagte der Vorsitzende derWerte Union, Alexander Mitsch, der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Dienstag). Parteilose ehemalige Unionsmitglieder oderUnions-Sympathisanten könnten stimmrechtsloses Fördermitglied derWerte Union werden - mit dem Ziel, dass sie später wieder in diePartei einträten und gemeinsam die Ausrichtung der Union unter Merkelkorrigierten. Die Union müsse wieder eine bürgerliche Politik ohneSPD und Grüne machen. Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherungmüssten gesenkt und dafür Krankenversicherte - sozial gestaffelt -stärker an Behandlungskosten beteiligt werden. Die Behandlungskostenfür Asylbewerber sollten nicht von den Beitragszahlern, sondern ausdem Bundeshaushalt finanziert werden. Die Kontrolle an den Grenzenmüsse deutlich ausgeweitet werden. "Ungesteuerte Masseneinwanderunggefährdet unsere Gesellschaft und unsere Werte", sagte Mitsch.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell