Rheinische Post: Weniger Spenden an politische Parteien

Düsseldorf (ots) - Die Spendenbereitschaft an Parteien ist in denvergangenen Jahren gesunken. Das zeigt eine Auswertung derveröffentlichungspflichtigen Parteispenden durch die der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Freitag). Berücksichtigt wurden hierbei alleGroßspenden an Parteien seit dem 1. Juli 2002. Seitdem müssen Spendenüber 50.000 Euro beim Bundestagspräsidenten angezeigt werden.Insgesamt sind in den vergangenen 17 Jahren rund 67 Millionen Euroan Großspenden an deutsche Parteien geflossen. Die meisten imBundestagswahljahr 2005 mit insgesamt knapp neun Millionen Euro. 2012waren es hingegen nur knapp eineinhalb Millionen Euro. Trotz großerSchwankungen zeigt sich eine abnehmende Tendenz. Vier der fünfhöchsten Gesamtbeträge stammen aus den Jahren 2002 bis 2009. EinzigeAusnahme ist das Bundestagswahljahr 2017 mit Großspenden von mehr alssieben Millionen Euro. Für Verfassungsrechtler Hans Herbert von Arnimist das keine Überraschung. "Man kann das ja auch daran sehen, dassverschiedene Unternehmen gar nicht mehr spenden", sagt er der"Rheinischen Post". Beispiele sind Daimler und Allianz, die ihrejahrelange Spendenpraxis revidiert haben.Die mit Abstand meisten Großspenden gehen an die CDU. Knapp 26 der67 Millionen Euro erhielten die Christdemokraten. Es folgen FDP mit11,4 und CSU mit 10,6 Millionen Euro. Weit mehr als zwei Drittelaller zwischen 2002 und 2019 deklarierten Großspenden entfallen aufdiese drei Parteien. SPD (6,8 Millionen Euro) und Grüne (2,7Millionen Euro) folgen mit deutlichem Abstand. Linke (175.000 Euro)und AfD (100.000 Euro) zeigten in diesem Zeitraum jeweils nur eineeinzige Großspende an. Auf dem fünften Platz, noch vor den Grünen,rangiert mit der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands(MLPD) eine Kleinstpartei. Seit 2002 erhielt sie mehr als 4,6Millionen Euro Großspenden, davon mehr als drei Millionen Euro voneiner einzigen Person.