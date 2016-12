Düsseldorf (ots) - Mit scharfen Worten hat der Bundesvorsitzendeder Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, Vorwürfegegen Ermittlungsbehörden im Fall des gesuchten Tatverdächtigen AnisAmri zurückgewiesen. "Ich finde es schändlich, im Fall des Anis Amrivon Behördenversagen zu sprechen. Erst recht, wenn es Politiker wieArmin Laschet tun", sagte Wendt der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Laschet habe "offensichtlichkeine Ahnung davon, welche Steine der Justiz und der Polizei durchden Gesetzgeber in den Weg gelegt werden", sagte Wendt. Er forderte,die Möglichkeiten der Abschiebehaft deutlich auszuweiten. "Es darfnicht sein, dass die Abschiebehaft so limitiert ist", sagte Wendt."Straftäter, deren Asylantrag abgelehnt wurde, müssen so lange inHaft, bis sie abgeschoben werden können. Alles andere ist eineFarce", so der Polizeigewerkschafter. "Was muss ein Mann wie AnisAmri eigentlich in diesem Land noch tun, bevor wir ihn wegsperren,bis die Ausweisersatzpapiere aus Tunesien ankommen? Er istvorbestraft, saß zweimal in Haft, gilt als Gefährder, nimmt Kontaktzu einem V-Mann auf, um an Geld für automatische Waffen zu kommen,und wir müssen die Observierung abbrechen", so Wendt. Das sei nichtmehr vermittelbar.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell