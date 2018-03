Rheinische Post: Wehrbeauftragter begrüßt Kasernen-Umbenennung

Düsseldorf (ots) - Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages,Hans-Peter Bartels, hat die Umbenennung einer Feldjäger-Kaserne inHannover an diesem Mittwoch begrüßt. "Das ist ein gutes Symbol",sagte Bartels der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Mittwochausgabe). Die nach einem Weltkriegs-General und dem Orteiner Panzerschlacht benannte "Emmrich-Cambrai-Kaserne" erhält denNamen "Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne" und erinnert damit an denersten in Afghanistan 2011 gefallenen Feldjäger der Bundeswehr. Dievorherige Bezeichnung habe nicht mehr in die Zeit gepasst, sagteBartels. Im Zusammenhang mit dieser Zeremonie willVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen den neuenTraditionserlass der Bundeswehr unterzeichnen. Dieser sei "imwesentlichen gelungen", erklärte Bartels. Allerdings fehlten ihmdarin etwa Bezüge zum Jahr 1848, als das demokratischePaulskirchenparlament den Beschluss zur Bildung einer Marine fasste.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell