Düsseldorf (ots) - SPD und Grüne im Düsseldorfer Landtag schließensich der Initiative von CDU und FDP zur Neugründung eines Museums fürdie NRW-Landesgeschichte an. "Diese Initiative der demokratischenFraktionen im Landtag wird von uns mitgetragen", sagte der Chef derSPD-Fraktion im Landtag, Norbert Römer, der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe).Grünen-Fraktionschefin Monika Düker sagte der Zeitung: "Wir Grünebeteiligen uns gern an der Entwicklung eines Konzeptes für ein Hausder Geschichte, das die Entstehung der großen Vielfalt unseresBundeslandes darstellt". Ein entsprechender CDU/FDP-Entwurf füreinen überparteilichen Antrag, über den der Landtag abstimmen soll,sieht die Einsetzung einer Planungsgruppe zur Vorbereitung derGründung eines "Landeshauses der Geschichte" vor. LandtagspräsidentAndré Kuper (CDU) sagte der Rheinischen Post: "Ein würdiges undangemessenes Bewusstsein unserer Geschichte braucht seinen Platz inNordrhein-Westfalen. Daher befürworte ich, dass der Landtag es sichzu seiner Aufgabe macht, die Weiterentwicklung des Hauses derParlamentsgeschichte zu einem Haus der Geschichte, Politik undDemokratie in NRW voranzubringen."