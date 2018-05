Rheinische Post: Watzke: Borussia Dortmund hatte ein Führungsvakuum

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Düsseldorf (ots) - Borussia Dortmund hat die Lehren aus derzurückliegenden Saison gezogen. "Wir hatten ein Führungsvakuum",sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Uns fehlte einStück weit die Griffigkeit, es fehlten Typen wie Vidal und Alonso,auf die du als Gegner zuläufst und schon Angst hast." Die Mannschafthabe zu sehr allein auf fußballerisches Vermögen gesetzt. Der neueTrainer müsse das Team stabilisieren und ihr "die Freude am Jobzurückgeben", sagte Watzke. Der Name des neuen Trainers werde bekanntgegeben, "wenn der richtige Zeitpunkt gekommen" sei. Watzke siehtkein Konfliktpotenzial mit dem als Berater tätigen Matthias Sammer."Das wird kein Problem, denn die sportlichen Entscheidungen trifft amEnde Michael Zorc, der trägt schließlich die Verantwortung", sagteWatzke. Von Sammer, ihm selbst und dem neuen Leiter derLizenzspieler-Abteilung, Sebastian Kehl, komme lediglich "Input".Die Erdogan-Affäre um die beiden Nationalspieler Mesut Özil und denfrüheren BVB-Profi Ilkay Gündogan erklärt er mit dem kulturellenUmfeld der Spieler. "Ich glaube nicht, dass Gündogan Wahlwerbungbetreiben wollte. Es gibt aus meiner Sicht gerade in diesemKulturkreis auch familiär oft die Erwartung, dass man Menschen, dieetwas darstellen, mit Respekt begegnet. Dass er als Mensch mitdoppelter Staatsangehörigkeit findet, Erdogan sei sein Präsident, dasmuss ich akzeptieren. Auch wenn ich die Ansicht nicht teilen kann",erklärte Watzke.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell