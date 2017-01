Rheinische Post: Was will Gabriel?

Düsseldorf (ots) - von Jan DrebesWieder einmal ist der Entscheidungsprozess zurSPD-Kanzlerkandidatur geprägt von Zaudern und Taktieren. Zwar hat esdie Parteispitze bisher geschafft, eine Sturzgeburt wie bei derErnennung von Peer Steinbrück zu verhindern und eisern am Zeitplanfestzuhalten, den Kandidaten erst Ende Januar bekanntzugeben. Dafürgebührt ihr Respekt. Doch jetzt muss Gabriel bei dem Treffen amDienstag intern unmissverständlich Farbe bekennen. Will er dieKandidatur oder nicht? Denn sollte er zurückzucken, wird er in derPartei einen Machtpoker auslösen, der Zeit braucht, bevor derWahlkampf richtig beginnen kann. Bei Gabriel ist bis zur letztenMinute eine Überraschung möglich, selbst führende Genossen sind alsozu recht nervös. Wie zum Beweis preschte Gabriel zuletzt mit einemSicherheitspapier vor, in dem er den roten Sheriff spielt - nachdemer Bundesinnenminister de Maizière hart angegangen hatte. In derPartei war man irritiert, und Justizminister Heiko Maas sah sich nunveranlasst, eigene Vorhaben anzukündigen. Beruhigung geht anders.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell