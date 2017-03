Rheinische Post: Warnsignale und Wütende Kommentar Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Schon Minuten nach den ersten Meldungen überden Düsseldorfer Axt-Angriff blühten im Internet die Theorien überislamistische Flüchtlinge, die Deutsche abschlachten wollen. Einverstörendes Hobby der Wütenden im Netz. Fakten könnten hierweiterhelfen. Also: Die Tat beging nach bisherigen Erkenntnissen einMann, nicht vier, wie es zeitweise im Netz hieß. Er stammt aus demKosovo, er lebt seit 2009 hier. Legal. Er hat eineAufenthaltsgenehmigung aus humanitären Gründen. Es muss einen Grundgeben, warum dieser Mann nicht in seine Heimat zurückkehren muss. Dasentscheiden unabhängige Gerichte, nicht naive Gutmenschen oderangeblich regierungstreue Medien, die Deutschland von Muslimenunterwandern lassen wollen. Der Mann ist offenbar krank. Er nahmMedikamente. Paranoide Schizophrenie, lautet die Diagnose. Wer diesals Konsens akzeptiert, kann diskutieren, ob, und wenn ja, wie einesolche Tat zu verhindern wäre. Die Antwort fällt schwerer, als es ineinem 140-Zeichen-Tweet zu vermarkten wäre. Ein psychisch labilerTäter, der sich in einer freien Gesellschaft ein Tatwerkzeugorganisiert und Menschen in einem Bahnhof attackiert, ist kaum an derTat zu hindern. Die Motive, die Hintergründe, die Sozialisierungsolcher Amoktäter sind so vielfältig wie ihre Pässe. DieAggressivität kann in religiösem Eifer begründet sein, muss sie abernicht. Die Ermittler haben bisher solche Erkenntnisse nicht. Das istzu akzeptieren. Amokläufe sind auch kein neues Phänomen. Der fataleIrrglaube, mit einer Bluttat aus der vermeintlichenBedeutungslosigkeit zu entweichen und dem Leben "einen Sinn" zugeben, hat schon viele Verirrte radikalisiert. Das ist keineEntschuldigung für ihr abscheuliches Verhalten, es ist lediglich dieErklärung von Experten, die dies erforschen. Was kann ein Staat unddie ihn tragende Gesellschaft tun? Zumindest dies: wachsam sein.Hinsehen. Präventiv denken. Nach den Amokläufen an Schulen lernenLehrer und Schüler, welche Zeichen jemand aussenden könnte, der ineine zerstörerische eigene Welt abdriftet. Wenn es zur Tat kommt, isteine effektive Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden das Maß derDinge. In Düsseldorf war dies offenbar der Fall. Ein Lob gilt allenbeteiligten Stellen. Die Gedanken müssen nun weg von derTäterfixierung. Überlassen wir den Experten die Motivanalyse.Überlassen wir den Gerichten die Bestrafung. Wenden wir uns denOpfern zu. Ihnen gebührt unser Mitgefühl. Ihnen müssen wir helfen,das Erlebte zu verarbeiten. Für sie müssen wir da sein. In dennächsten Tagen und Wochen, aber vor allem dann, wenn keiner mehr überdie Axt-Tat von Düsseldorf spricht.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell