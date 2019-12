Rheinische Post: Walter-Borjans will ab 20 Prozent Zustimmung SPD-Kanzlerkandidaten aufstellen

Düsseldorf (ots) - Der neue SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans will einenKanzlerkandidaten aufstellen, sobald die SPD in Meinungsumfragen wieder bei 20Prozent liegt. Auf die Frage, ab welchem Wert er über einen Kanzler- stattSpitzenkandidaten nachdenke, sagte Walter-Borjans der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Montag): "Das ist eine mathematische Frage." Mit Werten unter 20 Prozentkönne die SPD keine Regierungsmehrheit anführen. "Darüber ist es durchaussinnvoll, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Aber da sind wir noch nicht",sagte Walter-Borjans. Etwa ein Drittel der Bevölkerung teile konkretesozialdemokratische Forderungen und Werte. "Das Potenzial ist also groß und dastreibt uns an. Kurzfristig muss unser Ziel mindestens die 20-Prozent-Markesein", sagte der SPD-Chef.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4462219OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell