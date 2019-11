Rheinische Post: Walter-Borjans konkretisiert seine Aussage zur SPD-Kanzlerkandidatur

Düsseldorf (ots) - Norbert Walter-Borjans, Kandidat für den SPD-Parteivorsitz,hat seine Aussagen zur Aufstellung eines SPD-Kanzlerkandidaten konkretisiert."In der aktuellen Situation und mit einem 'Weiter so' wäre eineSPD-Kanzlerkandidatur wenig überzeugend", sagte Walter-Borjans im Gespräch mitder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). "Ich bin aber davon überzeugt,dass es Saskia Esken und mir als Parteivorsitzende gelänge, der Partei neueHoffnung zu geben und eine Regierungsmehrheit mit der SPD an der Spitze zuschaffen. Dann wäre die SPD-Spitzenkandidatur selbstverständlich eineKanzlerkandidatur", so Walter-Borjans. "Spiegel Online" hatte den früherenNRW-Finanzminister nach einem Video-Interview mit der Aussage zitiert, er glaubenicht, "dass wir im Augenblick an dieser Stelle sind, einen Kanzlerkandidatenaufzustellen". Dazu Walter-Borjans in der "Rheinischen Post": "Meine Antwortenim Spiegel-Video erfolgten auf Entscheidungsfragen. Ich habe gesagt, was ichmeine."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell