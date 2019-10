Rheinische Post: Walter-Borjans bewertet Thüringen-Ergebnis als Warnung für große Koalition

Düsseldorf (ots) - Der Kandidat für den SPD-Vorsitz, Norbert Walter-Borjans,sieht im Thüringer Wahlergebnis eine Warnung an die große Koalition in Berlin."Das Thüringer Ergebnis ist eine Warnung für die Parteien der großen Koalition",sagte Walter-Borjans der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) und fordertemutige Schritte. "Deutschland braucht ein Fortschrittsprogramm mit öffentlichenInvestitionen in Höhe von insgesamt 500 Milliarden Euro für gerechtenKlimaschutz, sichere Jobs und mehr Verteilungsgerechtigkeit", sagte der frühereNRW-Finanzminister. Walter-Borjans verwies auf bundespolitische Effekte bei derLandtagswahl. "Obwohl die Landesregierung unter sozialdemokratischer Beteiligunghohe Zustimmungswerte hat und die Mitglieder vor Ort bis zuletzt vorbildlichgekämpft haben, ist es der Thüringer SPD nicht gelungen, mit ihremlandespolitischen Programm durchzudringen", sagte er. "In den Augen derWählerinnen und Wähler mangelt es der Gesamtpartei an Glaubwürdigkeit undDurchsetzungskraft. Das zeigen alle Umfragen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell