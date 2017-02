Rheinische Post: Wagenknecht plädiert für griechischen Euro-Abschied

Düsseldorf (ots) - Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hatvor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) undIWF-Chefin Christine Lagarde für den Ausstieg Griechenlands aus demEuro plädiert. "Seit Jahren täuscht Schäuble die deutscheÖffentlichkeit, obwohl er weiß oder zumindest wissen sollte, dassGriechenland pleite ist", sagte Wagenknecht der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Die von derBundesregierung mit zu verantwortenden Kredite an das Land seien "einMilliardengrab für die deutsche und europäische Steuergelder", sagteWagenknecht. Griechenland sei mit diesen Krediten nicht gerettetworden, sondern Banken und Hedgefonds. Ob Griechenland weiterhinseine Perspektive innerhalb der für seine Volkswirtschaft viel zuharten Währung des Euro sehe, müsse letztlich die griechischeBevölkerung entscheiden. "Allerdings spricht einiges dafür, dass einewirtschaftliche Erholung jenseits dieses Korsetts um einiges leichterwäre", sagte Wagenknecht. Merkel trifft Lagarde an diesem Mittwoch inBerlin.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell