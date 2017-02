Düsseldorf (ots) - Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag,Sahra Wagenknecht, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)vorgeworfen, mit ihrem Besuch an diesem Donnerstag in Ankara den"islamistischen Autokraten Erdogan" zu hofieren. "Es ist einpolitisches Armutszeugnis, dass Angela Merkel dem Despoten Erdoganerneut vor einer wichtigen Entscheidung im Land den Rücken stärkt",sagte Wagenknecht der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Donnerstagausgabe). "Viele Menschen in Deutschland sorgen sichangesichts der Gefahren durch einen radikalisierten politischenIslam, aber die Bundeskanzlerin hofiert einen islamistischenAutokraten, von dem allgemein bekannt ist, dass er radikaleIslamisten und gefährliche Terrormilizen weltweit unterstützt undfinanziert", sagte Wagenknecht. Sie rief Merkel dazu auf, deutlich zumachen, dass sie Erdogans Kurs hin zu einer islamistischen Diktaturnicht unterstütze. "Das bedeutet als Sofortmaßnahme den Stoppdeutscher Waffenlieferungen an die Türkei sowie den Abzug derTornados, deren Daten von Erdogan im Krieg gegen die Kurden benutztwerden können", sagte Wagenknecht. Ebenso dringend sei es, dasErdogan-Netzwerk in Deutschland zu zerschlagen. "Es kann nicht sein,dass der türkische Despot direkten Einfluss auf den Inhalt vonPredigten in deutschen Moscheen hat", so die Linken-Politikerin.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell