Rheinische Post: Voßkuhle wehrt sich gegen Kritik aus der Politik

Düsseldorf (ots) - Andreas Voßkuhle verteidigt dasBundesverfassungsgericht gegen den Vorwurf des ehemaligenBundestagspräsidenten Norbert Lammert, das Gericht kenne seineGrenzen nicht. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts sagte derin Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe): "DasGericht muss seine Grenzen kennen. Das tun beide Senate in der Regelbewusster und umsichtiger, als man vielleicht von außen immer ohneWeiteres erkennen kann." Das Verfassungsgericht beurteile ihmvorgelegte, abgeschlossene Sachverhalte nach Maßgabe desGrundgesetzes. "Dieser Modus ist ganz anders als die Arbeitsweise ineiner Regierung oder in einem Parlament", sagte Voßkuhle. "Die häufigals Vorwurf gemeinte Feststellung, das Bundesverfassungsgericht seiein politischer Akteur, verdeckt diese zentrale Differenz und istinsofern wenig hilfreich", sagte er. Gleichwohl habe das, was dasGericht tue, eine "politische Dimension".