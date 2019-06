Rheinische Post: Vorstand der NRW-SPD berät über Vorziehen des Bundesparteitags

Düsseldorf (ots) - Der Landesvorstand der nordrhein-westfälischenSPD wollte nach Angaben aus Parteikreisen noch am Montag über einVorziehen des Bundesparteitages beraten, der über den Fortbestand derGroko befinden soll. Bei einer Telefonkonferenz solle auch darübergesprochen werden, ob der neue Parteivorsitzende perMitgliederentscheid bzw. -empfehlung bestimmt werden soll, berichtetdie Düsseldorfer "Rheinische Post" (Dienstag). Es mache nach demRücktritt von Parteichefin Andrea Nahles keinen Sinn mehr, an dembisherigen Dezembertermin für den Bundesparteitag festzuhalten,sondern über das Verbleiben der SPD in der Groko müsse vielmehrschnellstmöglich abgestimmt werden, hieß es aus Parteikreisen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell