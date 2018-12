Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Verteidigungsministerin und CDU-Vize-ChefinUrsula von der Leyen hat sich für eine breite Aufstellung der CDUausgesprochen und sieht CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer alsFavoritin für die nächste Kanzlerkandidatur. Auf die Frage, ob dieCDU bei der Parteivorsitzendenwahl die richtige Entscheidunggetroffen habe, sagte von der Leyen der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Donnerstag): "Ja" und betonte: "Sie hat auf ihrem Weg vielMut, Geschick und Ausdauer bewiesen. Sie kann glaubwürdig für dieZukunft der CDU als breit ausgreifende Volkspartei stehen." Der imfairen Wettstreit erkämpfte Aufstieg in diese Position impliziere,dass man fähig sein müsse, Kanzlerin zu werden. "Für die nächsteKanzlerkandidatur hat sie die Pole-Position." Von der Leyen betoneauch, sie nehme die Partei nicht als gespalten wahr. Vielmehr hättendie acht Wochen vor dem Parteitag gezeigt, dass das Herz der CDUkräftig schlage. Durch die drei Kandidaten sei die ganze Bandbreiteder Partei sichtbar geworden. "Diese Bandbreite brauchen wir, umwieder über 40 Prozent zu kommen. Wer breit aufgestellt sein will,muss auch kontroverse Debatten wertschätzen, um die beste Lösung zuerarbeiten. Das ist Volkspartei. Ich freue mich über die Bereitschaftvon Friedrich Merz, in der Partei weiter mitzuarbeiten." Es sei vorallem wichtig, dass sich Friedrich Merz mit seinen Positionen in derPartei einbringe. In welcher Form das geschehen solle, müsse er mitder Parteivorsitzenden klären.