Rheinische Post: Volksseuche Handy beim Autofahren

Düsseldorf (ots) - Kommentar von Reinhard KowlewskyInnenminister Jäger und die Polizeigewerkschaft GdP haben recht:Wir brauchen konsequentere Kontrollen gegen zu schnelles Fahren aufAutobahnen und gegen zu enges Auffahren. NRW sollte also ähnlich wiedie Niederlande problematische Strecken praktisch automatischüberwachen. Es sollten auch halbstationäre Radarfallen häufigereingesetzt werden: Bei einem Projekt auf der A 3 in einer Baustellebei Mettmann wurden zehntausende Temposünder erwischt, als einekleine Radarfalle auf einem Anhänger aufgestellt wurde. Nun werdenzwei weitere Anlagen von der Polizei in NRW ausprobiert. Es solltenmehr werden: Wenn moderne Technik schon erlaubt, solche Geräte fürrelativ wenig Geld und ohne Personaleinsatz aufzustellen, sollten siezur Abschreckung häufiger genutzt werden. Auch wir Bürger solltenTechnik für die Sicherheit nutzen: Wenn 2016 in NRW 164.000 Fahrererwischt wurden, weil sie ein Handy ohne Freisprecheinrichtung oderHeadset nutzten, zeigt dies eine gewisse Ignoranz: Nur rund 50 Eurokostet ein per Funktechnik Bluetooth betriebenes Headset. DieTonqualität ist exzellent, wählen per Sprachbefehl ist möglich. Zuteuer? Ein "Knöllchen" kostet 60 Euro, ein Unfall kann Menschenlebenkosten - auch unser eigenes.