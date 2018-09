Düsseldorf (ots) - Erfolgsautor Volker Kutscher ("GereonRath"-Romane) wird sich die Free-TV-Premiere von "Babylon Berlin"wohl nicht anschauen. "Ich habe Babylon Berlin bereits mehrmalsgesehen, daher werde ich wahrscheinlich nicht schauen. Aber ich binsehr froh, dass die Verfilmung so gut geworden ist", sagte Kutscherder Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag). Fans der TV-Seriekönnen sich bereits auf neue Staffeln freuen. "Auch der zweiteGereon-Rath-Roman (,Der stumme Tod') wird adaptiert. Soweit ich weiß,sind die Arbeiten am Drehbuch fast abgeschlossen. Ende des Jahressollen die Dreharbeiten beginnen. Und eine Anfrage für meinen drittenRoman (,Goldstein') gibt es auch schon", sagte Kutscher. Aber auchdie Fans der Romanvorlage dürfen sich auf weitere Fortsetzungenfreuen. "Nach ,Marlow', der Ende Oktober erscheint, wird es auf jedenFall noch zwei weitere, wahrscheinlich sogar drei weitere Romanegeben. Die Serie soll im Jahr 1938 enden. Die Novemberpogrome sollenden Schlusspunkt setzen. Bis dahin will ich auf jeden Fall erzählen",sagte Kutscher der "Rheinischen Post".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell