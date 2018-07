Düsseldorf (ots) - Für den ehemaligen Bundestrainer Berti Vogtsist der englische Coach Gareth Southgate "der Trainer der WM". Dasschreibt Vogts in seiner WM-Kolumne für die Düsseldorfer "RheinischePost" (Samstag). Vogts findet imponierend, dass Southgate sich auchin anderen Sportarten Anregungen verschaffte und neue Wege ging. "Wermit Scheuklappen unterwegs ist, wird nie vorankommen", so derehemalige Nationaltrainer. "Also, deutscher Fußball: Mach die Augenauf." Die DFB-Auswahl, Italien, Holland, Argentinien und Brasilienseien "gescheitert, weil sie zu selbstzufrieden sind". Die"wesentliche Botschaft dieser WM" sei: "Moderner Fußball ist keineEinzelleistung".Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell