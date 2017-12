Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Düsseldorf (ots) - Der stellvertretende Aufsichtsratschef vonThyssenkrupp, Markus Grolms, hat die erzielte Vereinbarung bei demIndustriekonzern gelobt. "Insgesamt haben wir ein sehr gutes Ergebnisfür die Beschäftigten herausgeholt. Damit herrscht nun Sicherheit füreinen langen Zeitraum", sagte der IG-Metall-Vertreter der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). DieTarifkommission habe entsprechend dem Ergebnis zugestimmt und es auchden Beschäftigten zur Zustimmung empfohlen. "Wir werden über dieVereinbarung nun die Kollegen in den Betrieben abstimmen lassen. Miteinem Ergebnis rechne ich bis zum 5. Februar." Grolms bedauerte, dassman sich nicht mit der Forderung danach durchsetzen konnte, den Sitzder neuen Gesellschaft in nach Deutschland zu holen. "In diesemZusammenhang sind wir auch extrem enttäuscht von der Haltung derLandesregierung. Insbesondere Wirtschaftsminister Pinkwart hat dakeine gute Figur gemacht. Er hat ja ein Mandat für NRW und nicht fürdie Niederlande." Die nun getroffene Vereinbarung erfolge unabhängigvon der Zustimmung der Arbeitnehmer zu der Fusion, sagte Grolms. "Diesteht immer noch unter dem Vorbehalt der wirtschaftlichen Prüfung.Sollten die Gutachter am Ende zu dem Ergebnis kommen, dass es keinetragfähige Lösung gibt, würden wir - Vereinbarung hin oder her - imAufsichtsrat auch nicht zustimmen."