Rheinische Post: Vernünftiger Pakt Kommentar Von Reinhard Kowalewsky

Düsseldorf (ots) - Der Mobilfunkpakt für NRW ist vernünftig. Esist gut, wenn sich Telekom und Co. zum weiteren Ausbau der aktuellenLTE-Netze verpflichten - obwohl niemand weiß, ob die 1350 weiterenMobilfunkstationen nicht sowieso geplant waren. Viel wichtiger ist,dass ein schneller Aufbau der künftigen 5G-Netze marktwirtschaftlichangeregt werden soll, statt ihn durch unrealistische Vorgaben zuschwächen. So ist richtig, die CSU-Idee einer flächendeckendenVersorgung auch auf dem Land abzuwehren, weil dies zum Start sowiesoniemand bezahlen kann. Die Lizenzen sollten nicht zu teuer sein, umdie Branche nicht zu schwächen. Und auch die Pflicht, die neueInfrastruktur zu Billigpreisen an Wettbewerber zu vermieten, solllaut Konzept wegfallen. Als Ergebnis würde 5G für die Kunden zwaretwas teurer als theoretisch denkbar, aber darauf kommt es nicht an.Wichtiger ist, dass die Echtzeit-Netze schnell aufgebaut werden,damit Autos, Fabriken oder Krankenhäuser besser verknüpft werden alsjetzt. Die Bundespolitik sollte den NRW-Vorschlägen folgen, statt 5Gweiter zu bremsen. Korea, China und die USA sind sowieso schonweiter.