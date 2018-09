Rheinische Post: Verlorene Jahre Kommentar Von Georg Winters

Düsseldorf (ots) - Metro-Chef Olaf Koch mag die Real-Märkte undderen Profitabilität noch so loben - am Ende ist der geplante Verkaufdes Unternehmens nichts anderes als der Versuch, nach Galeria Kaufhofeinen weiteren lästigen Klotz am Bein loszuwerden. Will die neueMetro wirklich in absehbarer Zeit Erfolg haben, muss sie alles anBallast abwerfen, was möglich ist. Für die Erkenntnis braucht esnicht einmal neue Investoren, die Druck machen. Die Verkaufsplänesind der traurige Schlussakt einer jahrelangen Tragödie. Es warenverlorene Jahre für die Metro, in denen handelsfremde Manager wieKoch und sein Vorgänger Eckhard Cordes es nicht verstanden haben, derMetro eine nachhaltige Strategie zu verordnen, die Investoren von derdauerhaften Zukunftsfähigkeit hätte überzeugen können. Im Grunde istin den vergangenen Jahren kaum mehr geschehen als die Zerschlagungdes Imperiums von einst. Und die droht auf Dauer auch Real. Denn daslehrt die Vergangenheit: Käufer wollen immer nur die schönen Stücke.Den Rest nehmen sie in Kauf, aber auch das nur vorübergehend.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell