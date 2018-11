Rheinische Post: Verkehrsministerium rechnet mit Nachrüstungen für knapp eine Million Fahrzeuge

Düsseldorf (ots) - Das Bundesverkehrsministerium rechnet mit rund945.000 Handwerker- und Lieferfahrzeugen, die für angekündigteHardware-Nachrüstungen in besonders belasteten Städten in Betrachtkommen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleineAnfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, die der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Dienstag) vorliegt. Bei schwerenKommunalfahrzeugen, etwa von der Müllabfuhr oder vom Winterdienst,rechnet das Ressort von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit28.000 Fahrzeugen. Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher derFDP-Fraktion, kritisierte, dass die Bundesregierung aber noch keineAngaben zu konkreten Anforderungen für die vorgesehene Förderung derNachrüstungen oder zu den Kosten mache. "Wie die große Koalition dieam 1. Oktober im Koalitionsausschuss vereinbartenHardwarenachrüstungen bei Kommunal-, Handwerker- und Lieferfahrzeugenumsetzen will, ist nach wie vor unklar", sagte Luksic. Zudem kommesie verspätet. Der FDP-Politiker fügte hinzu: "Unklarheit über diemöglichen Kosten ist angesichts von fast einer Million betroffenenFahrzeugen nicht hinnehmbar."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell