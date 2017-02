Düsseldorf (ots) - Der rheinland-pfälzische VerkehrsministerVolker Wissing (FDP) sieht sich in seiner Ablehnung der geplantenPkw-Maut durch das jüngste Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstesdes Bundestags bestätigt. "Das Gutachten bestätigt uns in unsererablehnenden Haltung gegenüber der Maut", sagte Wissing der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "DieMaut ist ein fauler Kompromiss, ein bürokratisches Monster, und siediskriminiert Bürger anderer EU-Mitgliedstaaten, weil nur sie diedeutsche Maut zahlen müssen", sagte der FDP-Politiker. Wissingbetonte, dass die Maut zudem der Wirtschaft gerade in denGrenzregionen schade. "Wir sollten besser auf die Maut verzichten",sagte er.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell