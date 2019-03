Rheinische Post: Verhältnismäßigkeit fehlt

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - (RP) In New York hat ein Mann 25-Cent-Münzen imWert von 100 Dollar aus dem Gemeinschaftsraum eines Wohnhausesgestohlen, in dem Waschmaschinen stehen. Er muss mit mindestens dreiJahren Gefängnis rechnen, im schlimmsten Fall mit dem Doppelten. PaulManafort, zuletzt Donald Trumps Wahlkampfstratege, kommt bei sechsMillionen Dollar hinterzogenen Steuern mit 47 Monaten Freiheitsentzugdavon. Wo bleibt da die Verhältnismäßigkeit? Die Causa Manafort hatÖl ins Feuer eines Diskurses gegossen, der Amerika schon langebeschäftigt. Die Schieflage des Justizsystems ist erneutDebattenthema. Auf der einen Seite sind die Gefängnisse überfüllt,weil Bagatelldelikte mit Härte geahndet werden. Auf der anderen stehtein recht sanftes Urteil für einen gut Vernetzten, der jahrzehntelangzu den Koryphäen des Politikberatergeschäfts zählte. Zur Klärung derFrage, ob Trumps Wahlkampfteam 2016 mit dem Kreml kooperierte, umHillary Clinton zu schaden, hat der Manafort-Prozess so gut wienichts beigetragen. Dass manche Richter offenbar mit zweierlei Maßmessen, je nach Vermögen und Status des Angeklagten, das hat erschlaglichtartig erhellt.