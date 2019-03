Rheinische Post: Vergebliche SPD-Mühen Kommentar Von Birgit Marschall

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Die SPD will zu ihrem alten Markenkern, dersozialen Gerechtigkeit, zurück. Die Mindestlöhne in Europa sollenrauf, für Bildung und Infrastruktur will die SPD viel mehr Geldausgeben. Finanzieren sollen das die Reichen und die Digitalkonzerne,die endlich mehr Steuern in Europa bezahlen sollen. Das klingt gut,doch verfängt es leider kaum. In Umfragen dümpelt die SPD zwei Monatevor der Europawahl zwischen 16 und 18 Prozent. Die Wähler wissen sehrwohl, dass Forderungen und Versprechen der Parteien auf Europaebenevor allem symbolischer Natur sind. Die SPD kann also vielpropagieren, doch wichtiger bei der Europawahl wird ihr allgemeinesErscheinungsbild sein. Die Parteivorsitzende ist angeschlagen, nachFehlern für viele sogar schon desavouiert. Ausgerechnet denprofiliertesten Europapolitiker, den Ex-Kanzlerkandidaten MartinSchulz, hat sie nicht zum Europa-Parteitag eingeladen. Schulz wardamit brüskiert. So etwas kann europaweit Stimmen kosten, denn Schulzist eine über die deutschen Grenzen hinaus anerkannte Persönlichkeit.So aber bedient die SPD nur weiter das Bild einer innerlichzerrütteten Partei.