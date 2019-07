Rheinische Post: Verfassungsschutz sieht überregionale Vernetzungen im nordhessischen Umfeld des Lübcke-Mordes

Düsseldorf (ots) - Der Verfassungsschutz hat Erkenntnisse überweit über die Region reichende rechtsextremistische Netzwerke imnordhessischen Umfeld des Mordes an Kassels RegierungspräsidentWalter Lübcke. "Insbesondere im neonazistischen Spektrum sindpersonelle Vernetzungen mit überregionalen und auch internationalenrechtsextremistischen Strukturen festzustellen", sagte ein Sprecherdes hessischen Landesamtes der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Montag). In Nordhessen gebe es Aktivitäten aus der gesamtenBandbreite des rechtsextremistischen Spektrums. Dies reiche voneinzeln agierenden Rechtsextremisten über lose strukturierteneonazistische Kameradschaften und völkische Gruppen bis hin zu feststrukturierten Parteien und Gruppierungen der sogenannten "NeuenRechten". Mehrere Personen, die in rechtsextremistischenGruppierungen in Nordhessen organisiert seien, wiesen Bezüge zuStraftaten und eine starke Gewaltorientierung auf.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell