Weitere Suchergebnisse zu "Fortum":

Finanztrends Video zu Uniper



mehr >

Düsseldorf (ots) - Vor der Hauptversammlung machen dieUniper-Mitarbeiter mobil gegen die drohende Zerschlagung. "Solltedie Hauptversammlung eine Zustimmung für die vorliegenden Anträgeerteilen, droht im schlimmsten Fall eine Aufspaltung und somitZerschlagung des Konzerns, die in der Konsequenz den Verlust vonvielen Arbeitsplätzen bedeuten könnte", sagte Verdi-Vorstand AndreasScheidt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Auf derHauptversammlung am 22. Mai will der Investor Elliott (17,8 Prozent)einen Beherrschungsvertrag durchsetzen, der Investor Knight Vinke(5,0 Prozent) die Zerschlagung von Uniper.Scheidt forderte Großaktionär Fortum (49,9 Prozent) auf, seinSchweigen zu brechen: "Es ist höchste Zeit, dass sich die Aktionäreentscheiden, wohin die Reise gehen soll. Es ist unerträglich, dasssich Fortum bis heute weigert, diese Frage zu beantworten. Wann hates das schon mal in der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands gegeben,dass nur wenige Tage vor einer Hauptversammlung weder beim Vorstandnoch beim Aufsichtsrat einer Gesellschaft eine Klarheit über diePosition ihres Hauptaktionärs besteht?"Auch Harald Seegatz, Chef des Uniper-Konzernbetriebsrats, fordertFortum auf, die Anträge abzulehnen: "Ich fordere Fortum auf, gegendie Anträge von Elliot und Knight Vinke zu stimmen und Uniper damitdie Möglichkeit zu bewahren, den erfolgreich eingeschlagenen Wegfortzusetzen", sagte Seegatz der Redaktion. "Die 12.000 Mitarbeitervon Uniper haben in den vergangenen drei Jahren hart an derErfolgsgeschichte gearbeitet. Wir verdienen Klarheit über dieAbsichten unseres Großaktionärs Fortum."Die IG BCE warnt: "Der öffentliche Anteilseigner-Konflikt beiUniper kommt zur Unzeit. Der Konzern ist ein wichtiger Player derdeutschen Energieversorgung. Er darf auf keinen Fall zum Spielballvon kurzfristigen Aktionärsmachtspielen werden. Was das Unternehmenjetzt braucht, ist eine klare Strategie und keine neueVerunsicherung", sagte IG BCE-Chef Michael Vassiliadis der"Rheinischen Post".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell