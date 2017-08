Rheinische Post: Verdi sieht beim Fachkräftemangel Arbeitgeber in der Pflicht

Düsseldorf (ots) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat voreinem enormen Fachkräftemangel in den Sozial- und Erziehungsdienstengewarnt und die Arbeitgeber in die Pflicht genommen. "Es kommt daraufan, dass Arbeitgeber für die Mangelberufe gute Arbeitsbedingungenschaffen und tariflich abgesicherte und angemessene Löhne zahlen",sagte Verdi-Chef Frank Bsirske der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). In den Pflegeberufen herrschebereits heute ein massiver Fachkräftemangel. Allein 70.000Pflegekräfte fehlten bundesweit, erklärte Bsirske.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell